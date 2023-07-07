Москва, 7 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В Москве на Смоленской набережной задержали педофила, который несколько лет платил детям за интим. В отношении него уже возбуждено два уголовных дела. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первое уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (ч. 4 ст. 134 УК РФ) Следственный комитет возбудил ещё 4 апреля. Правоохранителям было известно о нескольких пострадавших. На следующий день подозреваемого задержали в квартире на Смоленской набережной. По версии следствия, именно в эту квартиру в самом центре Москвы в течение почти двух лет мужчина приводил несовершеннолетних и платил им за секс.

«Был задержан и заключен под стражу 65-летний мужчина, который с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года совершал половые сношения и иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних за денежное вознаграждение», — рассказал собеседник агентства.

Следователи получили показания ещё троих несовершеннолетних, которые пострадали от действий задержанного. На момент совершения преступления все они были младше 16 лет. По данным фактам 3 июля в отношении мужчины возбудили ещё одно уголовное дело по (ч. 4 ст. 134 УК РФ). В настоящий момент расследование продолжается.