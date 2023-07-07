Москва, 7 июля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Накануне саммита НАТО представители западных стран предпочитают заигрывать с президентом Украины Владимиром Зеленским и давать такие обещания, которые едва ли могут быть выполнены, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил 7 июля корреспонденту ИА Регнум, объясняя, почему премьер-министр Чехии Пётр Фиала на встрече с Зеленским заявил, что передача Украине замороженных российских активов — это «непростая тема», и её обсуждение ещё идёт.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Как полагает Чепа, сказанное можно интерпретировать как очередную отговорку, так как чехи не хотят действовать, не согласовав заранее всё с другими странами Европейского союза.

«Хотя Чехия уже поставила на Украину почти 650 единиц тяжёлой техники (это очень серьёзные цифры!), но передача российских активов может обернуться значительными последствиями для всей европейской системы», — констатировал Чепа.

По его словам, на Западе все понимают последствия такого поступка. Причём речь идёт не только об отношениях России и Чехии или России и Европейского союза, но и всех других стран. Запад рискует, что ни одно государство на свете больше не доверит ему своих денег, а это уже скажется на инвестиционном климате всей мировой экономики.

Таким образом, парламентарий согласился с тем, что слова чешского премьера можно понимать и как слабый намёк на то, что в обозримой перспективе киевский режим российских денег не получит.

«Сегодня США пытаются жить не по законам и прописанным международным договорам, а по временно установленным ими самими же правилам, — также заметил Чепа. — А жизнь по таким правилам может приводить к непредсказуемым последствиям. Это очень опасно, так как возникают риски разрушения всей системы взаимоотношений в мире».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на той же встрече с Зеленским Фиала пообещал, что его страна даст Украине боевые вертолёты и боеприпасы, а также продолжит активно помогать киевскому режиму в оборонной отрасли. Прага сулит Украине подготовку военных пилотов, в частности для истребителей F-16, а также снабдит Киев учебными симуляторами. Кроме того, Фиала считает, что все союзники по НАТО поддержат вступление Украины в альянс.

До этого всестороннюю поддержку Зеленскому пообещал президент Чехии Петр Павел, который заметил, что общая сумма чешской поддержки Украины уже достигла почти 45 млрд крон (около 2 млрд долларов).

Ранее в минобороны Украины заявили, что купят у Чехии и Словакии боевые машины пехоты.