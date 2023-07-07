Москва, 7 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля на брифинге подтвердил возможное введение санкций против украинской компании «Нафтогаз» из-за её недобросовестных действий.

Danil Shamkin\Zuma\TASS

По его словам, такая возможность рассматривается. «Это же было достаточно аргументированное заявление главы Газпрома, там были изложены причины, почему такая возможность не исключена», — пояснил Песков.

По его словам, Москва будет отстаивать свои интересы и не позволит их ущемлять. «Будем очень внимательно отслеживать эту ситуацию. Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы и интересы нашей компании», — подчеркнул представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля глава Газпрома Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании.

По его словам, украинская компания продолжает свои попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу.

В марте пресс-служба российской компании уточнила, что с 2022 года с Газпромом ведут судебные разбирательства итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский «Нафтогаз».

Последний подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома в сентябре 2022 года. Причиной стала якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по территории Украины.