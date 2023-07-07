Москва, 7 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сведения африканских СМИ о том, что якобы сотни бойцов ЧВК «Вагнер» покинули Центрально-Африканскую Республику.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По этой теме я ничего не смогу вам прокомментировать», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Песков заявил журналистам, что Кремлю нечего добавить к заявлениям о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», сделанным 24 июня.

Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что перемещение «вагнеровцев» в страну зависит от решения российских властей, Песков предложил «вернуться в 24 число».

Лукашенко сделал заявление, российские власти делали, нового нечего добавить, сказал представитель Кремля. Он подтвердил, что условием прекращения мятежа, предпринятого ЧВК «Вагнер» в России, был уход основателя компании Евгения Пригожина в Белоруссию. Это условие сохраняется, о нём заявляли в Москве, о нём говорил Лукашенко, добавил Песков.

Он также заявил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина. Лукашенко заявил 6 июля на встрече с журналистами, что Пригожина в настоящее время в Белоруссии нет — он в России и, вероятно, в Санкт-Петербурге.