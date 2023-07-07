Москва, 7 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 7 июля не исключил встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Комментируя предстоящую встречу президента Турции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая состоится 7 июля в Стамбуле, Песков отметил, что в Кремле, разумеется, очень внимательно следят за результатами этих переговоров.

«Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана, мы не исключаем такую перспективу», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что президенты России и Турции часто общаются.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский планирует провести встречу с Эрдоганом, чтобы получить поддержку для дальнейшего продления зерновой сделки. По информации источника Bloomberg в канцелярии турецкого лидера, по итогам переговоров может состояться пресс-конференция.

Ранее в МИД России заявили, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки, истекающей 17 июля, нет. Отмечается, что сделка, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.