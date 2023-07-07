Москва, 7 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июля проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Евгений Паулин/ТАСС Президент России Владимир Путин

«В середине дня ожидается, что Путин проведет совещание с членами Совбеза», — сказал он.

Песков добавил, что темы Кремль обязательно обозначит или это сделает сам президент, как выберет глава государства. Все остальные контакты президента носят непубличный характер, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что у Путина нет никаких ограничений по отпуску, но всё лето расписано рабочими мероприятиями.