Москва, 7 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что нельзя не восхищаться работой бойцов, которые защищают Родину, душой болеют за СВО и всегда будут с президентом России Владимиром Путиным не на словах, а на деле.

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащий ВС РФ на боевой позиции в зоне спецоперации

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Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, Вооружённые силы России дают решительный отпор противнику, враг несет большие потери.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации. Он отметил, что в этой сфере «не нужно жадничать, надо помогать семьям».

3 апреля 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО.

Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN.