Магнитогорск, Челябинская область, 7 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Магнитогорске Челябинской области в больницу попали 25 человек, поевшие шаурму в кафе, сообщили 7 июля в региональном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»)», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются должностные лица предприятия, которые ответственны за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля в Магнитогорске с отравлением были госпитализированы 25 человек, которые ели шаурму в кафе «Хорошее место».

Состояние всех госпитализированных стабильное, все они находятся под медицинским наблюдением.

Сотрудники кафе были отстранены от работы до окончания лабораторных исследований.