Москва, 7 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Публикация британского журнала The Economist о наступлении новой эры ведения войн и принципах боевых действий свидетельствует о том, что на Западе образовался кризис военной мысли, поскольку прошлые стратегии и привычные тактики, как показал конфликт на Украине, не работают. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее журнал The Economist выпустил материал, в котором говорит о наступлении новой эры ведения высокотехнологичной войны. Авторы статьи сделали три вывода о принципах ведения боевых действий в современном мире. В первом выводе говорится о том, что оперативную информацию на поле боя становится всё сложнее скрывать, а исход битвы зависит преимущественно от разведки. В следующем заключении авторы отмечают, что даже в эпоху развития ИИ в зоне боевых действий всё равно необходим людской резерв. И, наконец, третий вывод свидетельствует о том, что границы столкновений становятся более расплывчатыми, в результате чего исчезает разница между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями.

«Эти выводы показывают кризис военной мысли на Западе. До начала СВО у них были доктрины и чёткие стратегии ведения боевых действий, которые, как выяснилось, не работают. На Западе не учли уроки Второй мировой войны, и на этом сломались все их теории и разработки», — рассказал Леонков.

По словам военного эксперта, западные военные аналитики в конфликте на Украине сделали большую ставку на информационную составляющую, которой должен был управлять искусственный интеллект. Как отметил Леонков, в связи с этим были приняты даже некоторые официальные документы о внедрении ИИ в систему боевого управления. Однако этот план дал сбой в части большого объёма поступающей информации о возможных местах базирования вражеских войск или безопасности тех или иных зон дислоцирования. Как объяснил эксперт, при получении данных от ИИ были нарушены две главные задачи — объективность информации и её достоверность, отсюда в том числе большие потери ВСУ. Также Леонков отметил высокое значение самого первого вывода британских аналитиков — о разведке.

«Но в этом нет ничего нового — без разведки всегда было невозможно. Просто Запад в конфликте на Украине ошибся, что будет якобы достаточно двух видов — это превосходство космических разведывательных аппаратов и большого количества беспилотников. Но мы можем блокировать их в космосе, а разведывательные дроны — это, как ни крути, большие потери и растраты», — объяснил военный эксперт.

Поэтому, как подчеркнул Леонков, у западных стран, и в том числе британских аналитиков, сейчас нет разумных решений для оперативной помощи на украинском поле боя. По словам эксперта, все западные тактики и стратегии применимы лишь для колониальных конфликтов, когда объединения государств деструктурируют непокорные им страны со слабыми экономикой и армией. Отсюда и поиск новых путей решения военных задач, принципов ведения войны, о которых рассуждают в The Economist.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире на YouTube высказал мнение, что НАТО не может ввязаться в конфликт, так как у него нет войск, подготовки, материально-технической поддержки, командования и управления. Риттер уверен, что альянс не в состоянии выстоять против России.

До этого полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Пётр Пятаков газете Financial Times отметил, что конфликт на территории Украины продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боёв. Он обратил внимание на то, что западным артиллерийским системам, в отличие от систем советского образца, нужен перерыв после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости.