Москва, 7 июля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Экономика России демонстрирует более высокие показатели, чем прогнозировалось. Совещаний в связи с ослаблением рубля не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 июля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Р

Он прокомментировал заявления руководства Сбербанка и Банка России. В первом случае курс рубля был назван неоптимальным, во втором — заявлено о положительном значении плавающего курса.

Представитель Кремля напомнил о недавней беседе президента Владимира Путина с главой правительства Михаилом Мишустиным. Речь шла о том, что экономические показатели очень хорошие, многообещающие. Они лучше, чем это могло прогнозироваться.

Нет, каких-то совещаний не планируется, заявил Песков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля не находится на оптимальном уровне, он должен укрепиться. По его словам, он не уйдёт на экстремально низкие уровни, как это было в прошлом году.

По словам главы ЦБ Набиуллиной, плавающий курс — благо, поскольку он позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки.

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