Москва, 7 июля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарёва получила ожог глаз в результате нападения неизвестных — её облили зелёнкой. Об этом юрист рассказала 7 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео

На адвоката напали в столице на Рублёвском шоссе. Пономарёва рассказала, что ранее ей поступали угрозы, связанные с профессиональной деятельностью. Ей обливали краской автомобиль и прокалывали шины.

«Ожог глаз второй степени. Пока ещё неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве», — сообщила она о произошедшем.

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