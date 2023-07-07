Москва, 7 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Правительство Ирака начало расследование дела о похищении Елизаветы Цурков, которая имеет израильское и российское гражданство, сообщил 7 июля телеканал Al-Hadath.

Кадр из видео: «Израильтянка в плену у иракской Хизбаллы. Спецэфир» Елизавета Цурков

«Мы объявим нашу позицию по делу Цурков после завершения расследования», — заявил в эфире телеканала представитель правительства.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля израильские СМИ сообщили о похищении сторонниками шиитского ополчения израильтянки Елизаветы Цурков, имеющей также гражданство России. Отмечается, что женщина жива и удерживается шиитской группировкой «Катаиб Хезболла».

По данным Haaretz, Цурков, которая является учёным и экспертом по Сирии и Ближнему Востоку, пропала без вести в Ираке несколько месяцев назад. Она посещала эту страну по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией и исследований для Принстонского университета.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию на брифинге 6 июля, заявил, что Кремль не располагает данными о похищении россиянки в Ираке. Он рекомендовал за деталями обратиться в МИД России и добавил, что соответствующие меры принимаются по линии дипломатических ведомств.