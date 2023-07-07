Москва, 7 июля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Большинство российских граждан — 76% — одобряют работу Владимира Путина на посту президента. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные 7 июля на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На вопрос: «Скорее хорошо или скорее плохо работает Путин на посту главы государства?» — 76% респондентов ответили «скорее хорошо». Ещё 12% выбрали вариант «скорее плохо», а 11% затруднились с ответом.

Доверяют действующему президенту также 76% опрошенных. Скорее не доверяют 15%, каждый десятый затруднился с ответом.

Работу правительства России положительно оценивают 55% респондентов, вариант «скорее плохо» выбрали 25% опрошенных. Каждый пятый затруднился с оценкой.

Опрос «ФОМнибус» проходил с 30 июня по 2 июля в 104 населённых пунктах 53 субъектов РФ. В нём приняли участие 1500 респондентов. Людей опрашивали по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, согласно итогам опроса ФОМ, большинство российских граждан — 84% — считает себя патриотами страны, при этом каждый третий считает, что патриотами должны быть все.