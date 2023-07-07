Белгород, 7 июля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Военные ВСУ за прошедшие сутки обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» из миномета и гранатомета, сообщил 7 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино» — зафиксировано шесть миномётных снарядов и 10 гранатомётных выстрелов», — написал он.

Также Гладков добавил, что по хутору Панков ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО «Град», по селу Середа — три миномётных снаряда.

Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля глава региона отмечал, что ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору. В результате пострадала одна женщина, с осколочными ранениями грудной клетки её доставили в больницу.