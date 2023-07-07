Москва, 7 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Профессора ВТУ им. М. С. Щепкина Тамару Вепрецкую обманули мошенники, они якобы от имени ректора убедили перевести 1,3 млн рублей на нужные им счета. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ВТУ им. М. С. Щепкина Профессор ВТУ им. М. С. Щепкина Тамара Вепрецкая

По его словам, 28 июня в полицию обратилась 64-летняя профессор ВТУ им. М. С. Щепкина Тамара Вепрецкая. Она рассказала, что недавно стала жертвой мошенников. Днём ранее заявительнице пришло сообщение в один из мессенджеров, направленное якобы от имени ректора Бориса Любимова, в котором говорилось, что с женщиной свяжутся сотрудники ФСБ. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и объяснил, что с её счетов пытаются похитить деньги. Он переключил звонок на другого незнакомца, который назвался сотрудником Центробанка, который в свою очередь передал трубку женщине из «службы безопасности». В трубке так быстро менялись голоса, что Тамара не успела даже подумать о том, что происходит. Мошенникам удалось убедить её отправиться в ближайший банк, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счёт, номер которого женщине также продиктовали по телефону. Только лишившись денег, она поняла, что стала жертвой преступления.

«Заявителя убедили оформить кредит наличными на сумму 920 000 рублей и внести денежные средства на указанный счёт через банкомат, затем снять с других кредитных карт ещё 400 000 рублей. Ущерб составляет 1 320 000 рублей. Мошенники могли украсть данные мессенджера руководителя заявительницы или сделать аккаунт, похожий на ректора её института», — рассказал собеседник агентства.

Полиция провела проверку по заявлению и 4 июля возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вепрецкая Тамара Юрьевна — педагог с 25-летним стажем, в ВТУ им. М. С. Щепкина она преподаёт с 1996 года. У неё учились такие известные артисты, как Кристина Асмус и супруга иноагента Артура Смольянинова Дарья Мельникова.