Первоуральск, Свердловская область, 7 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Отравившиеся алкоголем школьники в Первоуральске могли употребить коньяк, водку и пиво, бутылки от этих напитков были найдены на месте происшествия. Об этом 7 июля сообщил сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его словам, при осмотре места происшествия сотрудники оперативных ведомств обнаружили и изъяли несколько ёмкостей из-под водки, коньяка и пива.

По информации прокуратуры Свердловской области, 6 июля 2023 подростки 2009 и 2010 годов рождения распивали неустановленные напитки на берегу пруда в посёлке Пильная города Первоуральска, которые по их просьбе приобрела для них знакомая 2003 года рождения. Позже несовершеннолетних доставили в больницу с признаками отравления неустановленным напитком.

По словам представителя полиции, в настоящее время стражи порядка устанавливают личность женщины, которая приобрела алкоголь школьникам, также проводится анализ мер, которые были приняты администрацией города по занятости молодёжи в летний период.

«Очевидно, что несовершеннолетние слоняются без дела и без присмотра законных представителей», — приводит агентство слова Горелых.

Как передавало ИА Регнум, все 10 детей, отравившихся при употреблении алкоголя в Первоуральске Свердловской области, поступили в педиатрическое отделение детской горбольницы. Пострадавшие были осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф с токсикологом, им оказана вся необходимая медицинская помощь, пояснили в региональном минздраве. В стационар дети попали с автобусной остановки «Гора», что находится в городском поселке Пильный.