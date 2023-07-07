Вашингтон, 7 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Лидерам стран НАТО следует учесть риск конфликта с Россией, перекрывающий преимущества от присоединения Украины к блоку в плане безопасности, и закрыть перед Киевом дверь. Так считают авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM

Они отметили, что стремление Киева присоединиться к НАТО будет центральной темой дебатов на саммите альянса в Вильнюсе. Он намечен на 11–12 июля. Последствия того, как будет решён этот вопрос, будут серьёзными для США, европейских и других стран.

«Украину не следует приветствовать в НАТО, и президент США Джо Байден должен чётко об этом заявить», — подчёркивается в статье.

По мнению авторов, государства в конечном счёте поступают сообразно своим интересам. Для США выгоды в плане безопасности от вступления Украины в альянс бледнеют в сравнении с рисками. Членство Киева означает возможность мрачного выбора: с одной стороны, конфликт с Россией и его разрушительные последствия, с другой — отступление и обесценивание гарантий безопасности в альянсе.

«На саммите в Вильнюсе и после него лидерам НАТО следует мудро признать эти факты и закрыть дверь перед Украиной», — заключили обозреватели.

Как сообщало ИА Регнум, Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание состоится в Вильнюсе 12 июля. В конце июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев рассчитывает на приглашение вступить в НАТО, о котором будет заявлено на саммите, в противном случае украинский лидер Владимир Зеленский участвовать в нём не будет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленскому ясно: победы в конфликте с Россией ему не видать, поэтому он и выдвинул Западу ультиматум об участии в саммите.