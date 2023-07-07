Симферополь, 7 июля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Симферополе задержан агент военной разведки Украины, совершивший 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Крыму, сообщили 7 июля в ФСБ. Его сообщником был ещё один завербованный украинскими силовиками мужчина с кодовым именем Сократ.

СКР Подрыв железнодорожных путей в Крыму 23 февраля

Подрывник, по данным правоохранителей, попал в поле зрения сотрудников украинской разведки в Одессе после начала спецоперации. После прохождения курса разведывательно-диверсионной подготовки нового агента направили в Крым. В ходе дознания задержанный сам показал тайник, где прятал детонатор и мобильные телефоны. Уголовное дело возбуждено по статье о диверсии.

Ранее правоохранители обнародовали видеокадры с признанием другого завербованного ГУР Украины — Виктора Подвального с кодовым именем Сократ. Одним из его заданий стало получение посылок и их дальнейшая пересылка. Вскрыв одну из них, Сократ обнаружил электроплитку, внутри которой были провода, пауэрбанки, микросхемы и три плотно скрученных пакета. Как сообщили «Российской газете» в ЦОС ФСБ, куратор поручил отправить эту посылку дальше адресату в Крыму, добавив туда разные продукты. Позже украинский куратор позвонил и спросил: «Вы слышали про взрыв в Бахчисарае? — это ваша посылка сработала».

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В рамках расследования подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля 2023 года движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено из-за повреждения дорожного полотна.