Амстердам, 7 июля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Нидерландов признала «голодомор» геноцидом украинского народа. Об этом 7 июля сообщил депутат от партии «Демократы 66» в парламенте страны Шурд Шурдсма на своей странице в социальной сети.

РИА Новости Голод на Украине в 1932 году

«Парламент Нидерландов признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что палата депутатов Люксембурга признала «голодомор» геноцидом украинского народа.

На Украине действует закон, согласно которому голод 1932–1933 годов, названный властями страны «голодомором», признан «геноцидом украинского народа». При этом голод в те годы затронул не только Украину, но и множество районов СССР, включая Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. От голода пострадало население всех охваченных бедствием регионов, в которых проживали люди самых разных национальностей.

МИД России назвал принятие Национальным собранием Франции резолюции о признании голодомора 1932–1933 годов в Советском Союзе «геноцидом украинского населения» наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готово идти руководство страны ради убеждения своих граждан в необходимости «подпитывать вооруженный конфликт» далеко за пределами собственного государства.