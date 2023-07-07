Анапа, Краснодарский край, 7 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В Анапе средства размещения отдыхающих близки к 100% заполнению, сообщил 7 июля глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, РСТ фиксирует небольшой рост турпотока по отношению к аналогичному периоду прошлого года, он выражен в объеме от 5 до 8% и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную ёмкость.

«Это большие объекты, есть и эконом-класса. Средства размещения близки сейчас к 100% заполнению», — цитирует его ТАСС.

При этом Уманский добавил, что, несмотря на почти полную загрузку средств размещения, на пляжах курорта при гостиницах никаких проблем с местами нет.

Напомним, ранее власти Анапы после появления видео с переполненными пляжами рассказали ИА Регнум, что мест достаточно. В городе функционирует 1584 объекта размещения ёмкостью около 171 тыс. койко-мест, их заполняемость составляет свыше 90% или более 155 тыс. туристов. Всего в городе-курорте свыше 40 км песчаных и галечных пляжей.