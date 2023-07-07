Кемерово, 7 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в нападении на двух сотрудников органов внутренних дел в городе Киселёвске Кемеровской области. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её данным, рано утром к зданию отдела полиции «Красный камень» ОМВД России по городу Киселёвску подошёл неизвестный мужчина, который был вооружён двумя ножами.

Он стучался в дверь и вел себя неадекватно, дежурная смена заблокировала вход в отдел полиции, чтобы мужчина не смог проникнуть внутрь, пояснили в пресс-службе.

«На требования бросить ножи и прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, а при попытке задержания напал на них, ранив при этом ножом в плечо двоих сотрудников, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни и здоровью сотрудников сейчас ничто не угрожает, медики назначили им амбулаторное лечение.

Уточняется, что подозреваемый 32-летний местный житель ранее привлекавшийся к ответственности за потребление наркотиков, он был задержан сотрудниками госавтоинспекции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, при задержании злоумышленников в деревне Анциферово (Московская область) в ночь на 29 июня погиб полицейский, ещё один ранен. Правоохранители проводили 28 июня в Анциферово задержание четырёх подозреваемых в вымогательстве. При этом один из злоумышленников начал стрелять, осуществив не менее пяти выстрелов из пистолета в полицейских.