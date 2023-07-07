Вашингтон, 7 июля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Пользователи Twitter раскритиковали планы президента Соединённых Штатов Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы Киеву.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Так, пользователь под ником onevoice_1 напомнил, что кассетные бомбы находятся под международным запретом, их использование считается преступлением против человечества.

«Что задумали Белый дом и Байден? Он хочет, чтобы его запомнили за массовые убийства?» — задался он вопросом.

В свою очередь, пользователь Alejand98 811 251 отметил, что эти бомбы могут серьёзно навредить мирным жителям, «американцы просто ужасные люди».

«А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» — заключил Christ02 408.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину, но сроков не назвала.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США будут тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для киевской армии.