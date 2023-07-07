Кемерово, 7 июля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Неизвестный ранил двух сотрудников полиции в городе Киселёвске Кемеровской области. Об этом 7 июля сообщает city-n.ru, ссылаясь на очевидцев.

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По информации журналистов, неизвестный пытался проникнуть в отделение полиции города Киселёвска, он стучался в дверь и вел себя неадекватно.

По предварительным данным, у неизвестного в руках были два предмета, похожих на холодное оружие. При попытке его задержания неизвестный ранил двоих сотрудников полиции и скрылся, говорится в сообщении.

Сотрудники оперативных служб ведут поиски подозреваемого.

Как передавало ИА Регнум, при задержании злоумышленников в деревне Анциферово (Московская область) в ночь на 29 июня погиб полицейский, ещё один ранен. Правоохранители проводили 28 июня в Анциферово задержание четырёх подозреваемых в вымогательстве. При этом один из злоумышленников начал стрелять, осуществив не менее пяти выстрелов из пистолета в полицейских.