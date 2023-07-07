Москва, 7 июля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Облачная инфраструктура Центра обработки данных (ЦОД), разработанная резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», получила аттестат по стандартам ГОСТ и PCI DSS. Сертификаты подтверждают безопасность данных для проведения платежных операций, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

PCI DSS — это международный стандарт безопасности, подтверждающий уровень защиты данных платежных карт во время безналичных операций. Аттестация по нему проводится ежегодно. ГОСТ (57 580.1-2017) — это национальный стандарт по защите информации финансовых организаций, разработанный ЦБ РФ. Соответствие ГОСТу обязательно для выполнения кредитными и некредитными финансовыми организациями в России.

Российская облачная платформа сертифицировалась по международным стандартам, — пояснил Овчинский. «Аттестация облачной платформы компании по стандартам ЦБ РФ гарантирует защиту клиентской информации от кражи и различных мошеннических действий», — подчеркнул он.

Oxygen стала одной из первых компаний в России, которая получила сертификат PCI DSS. Среди клиентов компании — страховые компании, банки, платежные системы, брокерские платформы. Теперь клиенты компании смогут выполнять все требования ЦБ, и им не нужно будет дополнительно сертифицировать собственную инфраструктуру.

Облачная платформа резидента ОЭЗ «Технополис Москва» гарантирует сохранность всех видов банковской тайны, они автоматически выполняют требования к защите данных, предписываемых Центробанком России.