Вашингтон, 7 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своего государства ошибку. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Pool /Ukrainian Presidentia Президент Украины Владимир Зеленский

Он отметил, что президент Украины в очередной раз сделал попытку поднять ставки в конфликте с Россией, не понимая, что это не избавит его от поражения.

По словам Макгрегора, любой игрок в Вегасе знает, что когда человек проигрывает, самой большой ошибкой является продолжать увеличивать ставку.

«Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везёт? Украина проигрывает, она проигрывает уже долгое время, у неё впереди маячит конец, так что же мы делаем? Мы обещаем более сложное оружие с большим радиусом действия. Это чистое безумие, потому что всё, к чему это приведёт в конечном итоге —уничтожение украинского режима и всего, что осталось от его вооруженных сил», — высказал мнение американский офицер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макгрегор заявил, что страны НАТО готовятся ввести свои войска на территорию Украины. Польские и литовские власти, по словам Макгрегора, уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию Украины. Это не обязательно будет спонсироваться другими союзниками, а может быть самостоятельной операцией двух членов НАТО, добавил экс-советник.

Макгрегор также отметил, что жители Западной Украины не хотят вступать в ряды украинской армии и массово дезертируют на запорожском направлении. Он рассказал, что ВСУ создали вербовочные группы, которые насильно привлекают мужчин в свои ряды, и такая деятельность в настоящее время ведётся в Галиции и Закарпатье. Макгрегор отметил, что жители этих регионов, не желая служить в украинских войсках, бегут за границу.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение о том, что на Украину по итогам июльского саммита НАТО в Вильнюсе могут ввести ограниченный контингент стран альянса. Президент Украины Владимир Зеленский планирует ядерную провокацию, чтобы попытаться продавить решение на саммите о введении ограниченного контингента НАТО из Польши и прибалтийских стран. Контингент НАТО может появиться не только во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, но и на других территориях — в зависимости от жадности Варшавы, добавил Рогов.