Екатеринбург, 7 июля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией, возросло до восьми, сообщили 7 июля в региональном Минздраве.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, ещё два пациента госпитализированы в ГКБ №40», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщало ИА Регнум, среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. В службе также заверили клиентов маркетплейса, что инфекцию нельзя подхватить через посылки с товарами.