Волгоград, 7 июля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Число погибших в результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области выросло до четырёх. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба ГУ МВД по региону.

ГУ МВД России по Волгоградской области

Отмечается, что при транспортировке в медучреждение скончался водитель автомашины «ВАЗ-21 099».

Уточняется, что в результате в ДТП погибли пассажирка и водитель автомобиля LADA Largus, ребёнок возрасте до одного года, который ехал в автомобиле ВАЗ, а также водитель автомобиля ВАЗ.

В медучреждение с травмами с места ДТП были доставлены три женщины — 2004, 1982 и 1954 годов рождения.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло 7 июля около 6:30 мск на трассе Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград в Быковском районе, где столкнулись ВАЗ и LADA Largus. Пострадавших доставили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил, что чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий в России является выезд на встречную полосу.