Первоуральск, Свердловская область, 7 июля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Все 10 детей, отравившихся при употреблении алкоголя в Первоуральске Свердловской области, поступили в педиатрическое отделение детской горбольницы (ДГБ), информирует 7 июля в своём Telegram-канале региональный минздрав. Их состояние опасений не вызывает. Издание Е1, со слов очевидцев, передает, что алкоголь был не паленый, просто подростки выпили много и намешали всего подряд.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

Информация подтверждается официальным сообщением минздрава: «У 7 человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации».

Таким образом, версия с опасным для человека метанолом, как это было в случае с массовым отравлением «Мистером Сидром», не подтвердилась. Этанол (этиловый спирт) — это одноатомный спирт с формулой C2H5OH. Название подходит для определения этилового, винного, пищевого и медицинского спиртов. Этиловый спирт, разбавленный напополам с водой, по крепости сходен с обычной водкой.

Пострадавшие от употребления спиртного дети осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф с токсикологом, им оказана вся необходимая медицинская помощь, пояснили в региональном минздраве.

Отравление случилось накануне вечером, 6 июля. Как пояснил местным СМИ представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в стационар дети 13-14 лет попали с автобусной остановки «Гора», что находится в городском поселке Пильный.

Существует две версии обстоятельств отравления. По одной из них, алкогольным напитком несовершеннолетних, отдыхавших у берега Пильницкого пруда, угостил взрослый человек. По другой — подростки сами купили алкоголь на основе пенного напитка в одной из торговых точек. Плохо им стало на глазах у отдыхающих.

Правоохранители обещали подвергнуть тщательным проверкам торговые точки в микрорайоне, где случилась беда. Расследование взято на контроль руководством территориального ОВД и регионального главка МВД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, жители Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии отравились сидром. Умерли 36 человек. В Курганской области скончалась 17-летняя одиннадцатиклассница. В Пензе 17-летняя девушка умерла после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра».

«Причина в том, что сладенькое пойло было оспиртовано метанолом (CH₃OH). Разница с формулой этанола (С₂H₅OH), казалось бы, незначительная, в органолептическом отношении от этилового спирта даже и не отличишь, но вещество крайне ядовито. Либо смерть в тяжелых мучениях, либо — в лучшем случае — слепота», — пояснил российский журналист Максим Соколов.

Правоохранители выяснили, что сырьё для ядовитого сидра украли со склада МВД в Самарской области. Задержан сержант полиции, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.