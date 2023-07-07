Милан, Италия, 7 июля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Пламя не распространилось по зданию при пожаре в доме престарелых, к жертвам и пострадавшим привело задымление. Об этом 7 июля сообщил мэр города Джузеппе Сала в эфире телеканала Sky TG24.

Кадр из видео

«К погибшим и пострадавшим привело задымление. Пока неизвестны причины (возгорания), точно известно, что пламя не охватило другие помещения, другие комнаты», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в Милане в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек, 81 был госпитализирован, трое находятся в тяжелом состоянии. Ещё 40 человек отравились продуктами горения.

Пожар начался в 01:30 (02:30 мск) 7 июля. Причина возгорания не установлена.