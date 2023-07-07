Волгоград, 7 июля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. В Волгоградской области в результате ДТП погибли три человека, включая младенца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным ведомства, ДТП произошло 7 июля около 6:30 мск на трассе Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград в Быковском районе, где столкнулись ВАЗ и LADA Largus. В результате травмы получили четыре человека.

«Трое граждан — водитель и пассажирка Largus, а также ребенёк в возрасте до одного года из ВАЗ от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавших доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, водитель легкового автомобиля «Лада-Гранта» насмерть сбил двухлетнего ребёнка на автодороге в деревне Каракулево в Башкирии.

ДТП произошло 1 июля около 21:00 (20:00 мск) на 200-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка в деревне Каракулево, когда 59-летний водитель легковушки из Челябинской области наехал на двухлетнего ребёнка.