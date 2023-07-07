Улан-Удэ, 7 июля, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили живыми двух из пяти туристов, которых 6 июля унесло течением в ходе сплава по реке Снежной. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Двое туристов из пяти пропавших найдены живыми», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства установили координаты местоположения туристов с вертолёта.

Уточняется, что пропавшие туристы сами услышали вертолёт и запустили сигнальную ракету. Но поскольку места для посадки вертолёта там нет, то спасатели выдвинулись к пострадавшим пешком.

В настоящее время продолжается поиск остальных пропавших туристов, добавили в пресс-службе.

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Как передавало ИА Регнум, группа туристов из Новосибирска совершала 6 июля сплав по реке Снежная в Кабанском районе Бурятии. При проходе одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое туристов, остальных участников сплава унесло течением.

Из Иркутска в Кабанский район Бурятии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда на борту. Туристская группа была зарегистрирована, сплавщики имели экипировку в соответствии с требованиями безопасности, находились в спасательных жилетах.

Река Снежная протекает по таёжной местности, на ней много порогов, водоворотов и завалов. Сильному течению способствуют узкие и отвесные берега, уточнили в региональном ГУ МЧС России.