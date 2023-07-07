Луганск, 7 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. ВСУ наращивают ударные силы в тыловых городах на краснолиманском и купянском направлениях. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

По его словам, в некоторых тыловых населённых пунктах на краснолиманском и купянском направлениях фиксируется рост численности вооружённых формирований Украины.

«Сосредоточение живой силы, вооружения и военной техники тщательно маскируется», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Военный эксперт добавил, что ВСУ располагают свои силы так, чтобы при нанесении Вооружёнными силами России огневого поражения потери в личном составе и технике украинской армии были минимальны.

Как передавало ИА Регнум, в ходе спецоперации российские лётчики нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Армейская и штурмовая авиация «Западной» группировки войск нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Вооружённые силы России нанесли удар по парковой зоне академии во Львове, где находилась бронетехника западного производства, в том числе с высокой вероятностью британские танки Challenger, также были поражены казармы, в которых размещались порядка 800 военных ВСУ и наёмников из западных учебных центров.