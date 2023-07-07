Луганск, 7 июля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Потери ВСУ выросли на участке Соледар — Артёмовск в Донецкой Народной Республике из-за действий украинского командования, сообщил 7 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования.

«Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке», — сказал он РИА Новости.

Марочко отметил, что офицеры ВСУ умышленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений Вооружённых сил России.

По мнению военного эксперта, Киев несёт большие потери в живой силе и технике из-за необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что на краснолиманском участке фронта у ВСУ фиксируется снижение использования западной военной техники. По его словам, при объективном контроле линии боевого соприкосновения на сватовско-кременском участке отмечается тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца.