Вашингтон, 7 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Около половины жителей США заявили, что на посту президента страны хотели бы видеть человека моложе 60 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Об идеальном возрасте президента около половины американцев (49%) ответили, что предпочитают кого-то в возрасте 50 лет», — сообщает издание.

Отмечается, что ещё 24% респондентов отметили, что возраст президента должен быть от 60 до 70 лет, а 17% опрошенных считают, что главе государства должно быть от 40 до 50 лет.

Лишь 3% респондентов предпочитают, чтобы президенту было за 70 лет.

Опрос проводился с 5 по 11 июня, всего было опрошено 5 115 жителей США, статистическая погрешность составила 1,7 процентных пункта.

Вероятными участниками президентских выборов 2024 года считаются 80-летний президент Джо Байден и 77-летний экс-президент Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден пошутил про свой преклонный возраст незадолго до того, как упал на сцене во время вручения дипломов курсантам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Он заявил, что его возраст составляет больше 300 лет.

24 сентября Байден выступал на встрече с профсоюзом учителей в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии. В ходе своей речи он допустил оговорку про свой возраст и возраст его супруги Джилл Байден.

Президент США заявил, что познакомился с женой, когда ему было 30 лет, а ей — 12. При этом в реальности Джо Байден старше своей супруги на почти 9 лет. 20 ноября 2022 года ему исполнилось 80 лет.

25 апреля глава Белого дома объявил о выдвижении себя кандидатом на следующих президентских выборах.