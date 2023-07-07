Новый, 498-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что шестеро штурмовиков Центрального военного округа уничтожили превосходящее по численности подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяв в плен пятерых украинских военных на краснолиманском направлении. По данным Минобороны, на украинских националистов российские бойцы наткнулись, выполняя боевую задачу. Под огнём противника они доставили на позиции мотострелков боеприпасы и средства противотанковой борьбы. В итоге пятеро представителей ВСУ были взяты в плен, а командир группы награждён орденом Мужества.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Российские лётчики нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ на купянском направлении, а расчёты самоходных миномётов «Нона-СВК» Центрального военного округа ВС России уничтожили живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта.

Тем временем в Запорожской области ВСУ специально бросают пехоту на минные поля, расчищая ими путь для тяжелой военной иностранной техники, известил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, власти Украины не считаются с жизнями своих военных, бросая их на верную смерть во имя «западных интересов и амбиций».

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