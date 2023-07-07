Екатеринбург, 7 июля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области после употребления алкоголя в больницу поступили десять детей, сообщило 7 июля региональное министерство здравоохранения.

«По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске: в педиатрическое отделение ДГБ поступили 10 детей», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что у семи из госпитализированных в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жители Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии отравились сидром. Среди пострадавших в Ульяновской области оказались беременная женщина и двое детей. В изъятом контрафактном алкоголе обнаружили примеси метанола и этилбутирата в опасном для здоровья человека количестве. Позднее Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тыс. литров ядовитого «Мистера Сидра».