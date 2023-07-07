Кабанский район, Бурятия, 7 июля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Из Иркутска в Кабанский район Бурятии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда на борту, сообщили 7 июля в региональном главном управлении МЧС.

Цитата из к/ф «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой – Гутара – Тагул». реж Владимир Медведев. 2018. Россия

Группа туристов из Новосибирска совершала 6 июля сплав по реке Снежная в Кабанском районе. При проходе одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое туристов, остальных участников сплава унесло течением.

На место происшествия направлены спасатели и сотрудники МЧС России. Всего к поисковой операции тургруппы привлечены 14 человек и пять единиц техники.

Отмечается, что туристская группа была зарегистрирована, сплавщики имели экипировку в соответствии с требованиями безопасности, находились в спасательных жилетах.

Река Снежная протекает по таёжной местности, на ней много порогов, водоворотов и завалов. Сильному течению способствуют узкие и отвесные берега, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, около устья реки Опала в Усть-Большерецком районе Камчатки экипаж лодки из десяти человек выполнял установку троса ставной сети. Из-за высокой волны плавсредство опрокинулось, погиб 44-летний мужчина, остальные спаслись. В лодке находились работники рыбоперерабатывающего завода. Организована прокурорская проверка.