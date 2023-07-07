Москва, 7 июля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. В ходе спецоперации российские лётчики нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

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По словам военного, армейская и штурмовая авиация Западной группировки войск нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

В полосе обороны первой танковой армии вблизи населённого пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались провести ротацию. Расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» уничтожил бронетранспортёр американского производства М113 вместе с личным составом, добавил Зыбинский.

В ходе разведки группа специального назначения в районе населённого пункта Кондрашовка уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 барражирующим боеприпасом «Ланцет», заключил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Ранее ИА Регнум передавало, российские военнослужащие из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow. В ракете применена высокоуровневая электроника, которая смогла выдержать перегрузки при падении. На эвакуацию трофея ушло два дня. Ракету для изучения передали профильным специалистам, это позволит российскому оборонно-промышленному комплексу разработать максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.

На краснолиманском направлении шестеро штурмовиков Центрального военного округа уничтожили превосходящее по численности подразделение ВСУ и взяли в плен пять украинских военных. Командир группы за уничтожение превосходящих сил ВСУ и захват опорного пункта противника был награждён орденом Мужества, остальных штурмовиков удостоили медалей «За отвагу».