Нью-Дели, 7 июля, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Захват российскими военными британской ракеты Storm Shadow стал большой победой президента России Владимира Путина, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.

Как отмечается в материале, беспокойство Британии усугубляется тем, что российские военные захватили ракету частично неповрежденной. На кадрах видно, что боевая часть, хвост фюзеляжа и ряд других компонентов ракеты абсолютно целые.

«Запад считает, что захваченная ракета может представлять для России значительную разведывательную ценность», — уточняет издание.

При этом, пишет Hindustan Times, это не первый случай, когда западное оружие оказывает в руках российских военных.

Так, в последние недели ВС России захватили и уничтожили немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» вынесли с линии фронта под артобстрелом практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, которую использовали ВСУ.

Трофей англо-французской ракеты передали одному из российских оборонных предприятий. Транспортировали ракету два дня.