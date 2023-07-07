Нью-Йорк, США, 7 июля, 2023, 05:59 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в результате столкновения двух автобусов пострадали более 80 человек, передаёт телеканал АВС со ссылкой на пожарную службу.

Отмечается, что ДТП произошло в районе Манхэттена вечером 6 июля, когда двухэтажный туристический автобус врезался в городской автобус.

В момент аварии оба транспортных средства были полностью заполнены.

В результате ранения получил по меньшей мере 81 человек, 18 из них были доставлены в больницу, 63 пострадавшим помощь была оказана на месте.

По словам очевидцев, в ДТП виноват водитель туристического автобуса, который проехал на красный сигнал светофора.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария случилась на 200-м километре Мурманского шоссе в Лодейнопольском районе.

Водитель легкового автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем DAF.