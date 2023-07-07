Москва, 7 июля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Расчёты самоходных миномётов «Нона-СВК» Центрального военного округа ВС России уничтожили живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили 7 июля в Минобороны РФ.

«Расчёты самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения ЦВО уничтожили скопление живой силы, а также подавили огневые позиции украинских войск на краснолиманском направлении», — сообщили РИА Новости в российском оборонном ведомстве.

Там отметили, что благодаря манёвренности и скорострельности миномёта, артиллеристы нанесли из 120-миллиметрового орудия удары по позициям ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшие сутки, по данным военного ведомства, украинские войска продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Российские силы отбили атаки. Так, на донецком направлении противник потерял до 385 человек, а также танк, две гаубицы «Д-20» и две САУ Krab польского производства.