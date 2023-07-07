Красный Лиман, ДНР, 7 июля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении шестеро штурмовиков Центрального военного округа уничтожили превосходящее по численности подразделение ВСУ и взяли в плен пять украинских военных, сообщили 7 июля ТАСС в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Отмечается, что российские бойцы пробрались под огнём противника к позициям мотострелков, доставили боеприпасы и средства противотанковой борьбы. В ходе выполнения боевой задачи штурмовики наткнулись на превосходящее по численности подразделение украинских националистов, которые обороняли опорный пункт.

Военные грамотно применили имеющееся вооружение. Перемещаясь, они заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять националистов были взяты в плен, уточнили в ведомстве. Перед тем как открыть огонь, штурмовики предложили противнику сдаться, но получили отказ.

Командир группы за уничтожение превосходящих сил ВСУ и захват опорного пункта противника был награждён орденом Мужества, остальных штурмовиков удостоили медалей «За отвагу»

Как сообщало ИА Регнум, ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу, боевика нацподразделения «Кракен» Андрея Приходько. По его словам, в первые минуты высадки российские военные убили командира отделения. Просидев ночь под обстрелами, боевики «Кракена» утром выдвинулись к эвакуационной группе, однако вышли на позиции российских войск.