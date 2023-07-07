Москва, 7 июля, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует прекратить использовать тему свободы вероисповедания в качестве рычага воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

Так, комментируя тему новых докладов комиссии США по международной религиозной свободе, посольство указало на «кощунственный» характер выдвинутых против Москвы обвинений.

В посольстве уточнили, что речь идёт о том, что США заявили, что Россия якобы начала спецоперацию под лозунгами борьбы с сатанизмом.

В российском диппредставительстве напомнили, что именно Соединённые Штаты были неоднократно замечены в провоцировании напряжённости на религиозной почве на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии.

«Призываем Вашингтон посмотреть в зеркало и прекратить использовать тему свободы вероисповедания в качестве рычага воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств», — говорится в заявлении посольства в его Telegram-канале.

В посольстве также отметили, что США игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих и гонения на послушников Киево-Печерской лавры.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на Украине начался процесс изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. В Киева заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В свою очередь в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата заявили, что украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Власти Украины рассматривают УПЦ как врага, при этом оказывая поддержку созданной государством раскольнической структуре и поощряя её к актам насилия, добавили там.