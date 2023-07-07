Кириенко осмотрел места дислокации российских войск в Запорожской области
Кириенко и Балицкий побывали на позициях российских войск в Запорожской области
Мелитополь, 7 июля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрели позиции российских бойцов в Запорожской области.
«С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», — написал в своём Telegram-канале Балицкий.
Врио губернатора и первый замглавы администрации президента осмотрели позиции, блиндажи и окопы военнослужащих, убедились в обеспеченности бойцов всем необходимым.
Балицкий отметил высокий боевой дух у бойцов и пожелал им как можно скорее одержать победу.
Ранее ИА Регнум сообщало, 6 июля Запорожскую АЭС посетили первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Они убедились в том, что станция работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет.