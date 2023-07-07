Мелитополь, 7 июля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрели позиции российских бойцов в Запорожской области.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», — написал в своём Telegram-канале Балицкий.

Врио губернатора и первый замглавы администрации президента осмотрели позиции, блиндажи и окопы военнослужащих, убедились в обеспеченности бойцов всем необходимым.

Балицкий отметил высокий боевой дух у бойцов и пожелал им как можно скорее одержать победу.

Ранее ИА Регнум сообщало, 6 июля Запорожскую АЭС посетили первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Они убедились в том, что станция работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет.