Москва, 7 июля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Уголовное дело на украинского пилота Александра Морозова, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передано в Москву. Его этапировали в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщили ТАСС правоохранители.

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Морозову вменяется незаконное пересечение госграницы России, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия.

Обвиняемому по ходатайству следствия продлен срок содержания под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения Александру Морозову, пересекшему на легкомоторном самолёте российскую границу.

5 апреля в Брянской области возле села Бутовск потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт, которым управлял Морозов. 67-летний житель Харьковской области в результате авиапроисшествия не пострадал. Пилота задержали, по словам пограничников, он пытался скрыться на украинской территории. На допросе он заявил, что не знал, что залетел на территорию России.

Впоследствии выяснилось, что пилот после крушения спрятал выданные ему перед заданием автомат и бронежилет. Также сообщалось, что с его самолёта на комбинат «Слава» Росрезерва были сброшены бомбы. По предварительным данным, это были авиабомбы диаметром 200–220 мм.

Морозова обвинили в нарушении государственной границы.