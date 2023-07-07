Вашингтон, 7 июля, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Вашингтон медлит при оказании помощи Киеву и не спешит поставлять ВСУ оружие. Такое заявление сделал бывший посол США в Москве Джон Салливан изданию The Washington Post.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Дипломат аргументировал свои слова фактами.

По его мнению, Белый дом сначала довольно долго отказывался поставлять Киеву перечень вооружений и согласился только под нажимом западных союзников и самой Украины.

«Сделай мы это быстрее, Украина сейчас находилась бы в лучшей позиции при проведении контрнаступления этим летом», — считает Джон Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление киевской армии, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск.

В министерстве обороны США не могут пока объявить о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, данный вопрос всё еще находится на рассмотрении.