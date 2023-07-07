Штат Южная Каролина, США, 7 июля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Очередной казус произошёл с американским лидером Джо Байденом — он начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине перед избирателями. Видео опубликовано на YouTube-канале и собрало множество комментариев.

Gage Skidmore Джозеф Байден

Прервав своё выступление, президент несколько раз ударил ногой по трибуне. Потом развернулся спиной к собравшимся и вновь ударил ногой, но уже с другой стороны.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — пояснил смеющимся зрителям Байден и добавил, что хотел встать на трибуну, чтоб стать выше ростом.

В комментариях пользователи осмеяли своего президента, призывая убрать его, пока «страну совсем не потеряли».

«Я ожидал, что Брэндон споткнётся, упадёт и обвинит в этом Трампа», — сыронизировал jasonmoore1900.

«Если бы он не был таким преступником и предателем, мне было бы его жаль. Теперь я просто хочу увидеть, как он отправится в тюрьму», — написал deryckmcleod4608.

«И это была лучшая часть его речи», — иронизирует DLee-mi7sw.

«Люди смеются над его попытками пошутить, потому что они не знают, что ещё можно сделать», — пояснил arr0gant1.

«Он разлагается на наших глазах», — считает barrywashburn5517.

«Это печально. И обескураживало то, что люди смеялись как над ним, так и прикрывали его», — написал нормфредриксен.

«Пожалуйста, прекратите это, если нет, мы потеряли нашу страну», — призвал пользователь bobbymoses1314.

Как сообщало ИА Регнум, Байден всё чаще становится объектом насмешек, обсуждений.

В первый раз он перепутал украинцев и иранцев, что быстро подхватил интернет. Чуть позже президент, говоря о правах женщин, начал вслух читать технические инструкции своего телесуфлера.

Обсуждала общественность и случай на пресс-конференции, где Байден звал погибшую конгрессвумен Джеки Валорски, а вице-президента Камалу Харрис назвал не раз «великим главой государства».

Что касается математических способностей, то американский президент не смог сосчитать количество штатов в своей стране. В результате Байден ошибся на четыре субъекта.

Последний ляп — это оговорка во время саммита АСЕАН, когда Байден поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где проходила встреча.

Также в Сети обсуждали многочисленные видео, где лидер США блуждал по сцене, ища выход, здоровался с пустотой.