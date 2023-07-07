Владивосток, 7 июля, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Мощный циклон обрушился на Приморский край 5–6 июля. Дорожные службы устраняют последствия ливней. В двух муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили 7 июля в правительстве Приморья.

Primorsky.ru После тайфуна. Приморский край

«В связи с прошедшими осадками в Партизанском и Анучинском муниципальных округах введён режим ЧС муниципального уровня», — говорится в официальном заявлении властей.

Синоптики отмечают, что за время непогоды в регионе выпало до 96 мм осадков. Ливни нарушили дорожное сообщение с шестью сёлами в трёх районах.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, в общей сложности остаются отрезанными 152 дома частного сектора с 220 жителями.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве до конца суток 7 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с. Существует вероятность выпадения более 25 мм осадков. Московские службы в связи с неблагоприятным метеопрогнозом переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. В местах возможного скопления воды разместят бригады с водооткачивающей техникой.