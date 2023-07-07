Лондон, 7 июля, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Главный редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел и экс-советник Госдепартамента США Джеймс Карден посоветовали американскому лидеру Джо Байдену обратить внимание на восточную периферию НАТО. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM США

На саммите в Вильнюсе НАТО столкнётся с давлением со стороны союзников Киева в Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Чехии, считают авторы.

«Интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы Байден и основные государства НАТО не поддались понятному, но глубоко неуместному энтузиазму восточной периферии в отношении «победы» над Москвой», — считают эксперты.

В статье отмечается, что на Западе считают идею продолжения боевых действий непопулярной и противоречащей интересам США, так как национальная безопасность зависит от стабильных отношений с Россией.

На саммите в Вильнюсе стоит сосредоточиться на инклюзивной архитектуре европейской безопасности. Это позволит преодолеть разрыв между Востоком и Западом времён холодной войны, добавили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может не вступить в НАТО из-за боязни России некоторыми странами альянса. Он признался, что в идеале ждёт приглашение в НАТО, но знает, что с этим есть трудности, предполагая не всестороннюю поддержку со стороны стран-участниц Североатлантического альянса.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сравнил Украину с лошадью, сломавшей три ноги. По его мнению, предстоящий саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что альянс оказался на грани коллапса. На протяжении десятилетий страны НАТО зависели от нежизнеспособной идеологии, что и привело к украинскому конфликту, а сейчас на карту поставлено само выживание альянса как института, сказал Риттер.