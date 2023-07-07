Москва, 7 июля, 2023, 03:45 — ИА Регнум. В Театре Вахтангова в Москве сообщили о дате похорон заслуженного артиста России Алексея Глебовича Кузнецова.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Прощание с Алексеем Кузнецовым состоится 10 июля с 11:30 до 12:30 в театре.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на 83-м году жизни скончался известный актёр и режиссёр Театра имени Вахтангова, заслуженный артист Алексей Кузнецов. О безвременной утрате сообщили 5 июля в театре. Причину смерти Алексея Кузнецова в театре не назвали, но коллеги отмечали, что он чувствовал слабость в организме.

Алексей Кузнецов родился в Москве в актёрской семье. Более 50 лет служил в Вахтанговском театре, снимался в кино — сыграл полсотни ролей. Преподавал в Щукинском училище на кафедре сценической речи студентам умение владеть словом, прививал понимание красоты поэтического слога. Его известные ученики: Олешко, Бурунов, Пискунов.